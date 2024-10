A vádhatóság – emberölés kísérlete bűntettének megállapítását kérte a bíróságtól – álláspontjának lényege szerint a terhelt, S. J. távoli ismerőse az elsőrendű sértettnek. Közös ismerősük pedig – ebben az eljárásban tanú – korábban évekig a sértett élettársa volt, majd a szakításuk után a vádlottal létesített párkapcsolatot. A tanú "párcseréje" miatt a vádlott és a sértett konfliktusban álltak, ellenszenvet éreztek egymás iránt.

A nő egykori párja saját otthonában együtt italozott a másodrendű sértettel, amikor is egyszer csak megjelent ott a vádlott és maga a tanú is. S. J. nem csak a párját hozta magával, hanem egy 1,5 méter hosszú vascsövet is. Azt kiabálva támadt az első-, majd a másodrendű sértettre, hogy „Megöllek!”. A bántalmazás következtében a volt élettárs nyolc napon túl, vendége azon belül gyógyuló sérülést szenvedett el.

A bíróság úgy ítélt, hogy a vádlott csupán testi sértés bűntettének kísérletében és magánlaksértés bűntettében bűnös, ezért őt a törvényszék halmazati büntetésül 2 év szabadságvesztésre ítélte – tájékoztatta portálunkat az ítéletről a törvényszék sajtószóvivője, Hoszné dr. Nagy Tímea bíró.

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Elmondta azt is: a törvényszék a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben állapította meg, a szabadságvesztés végrehajtását pedig négy év próbaidőre felfüggesztette. Megállapította továbbá a törvényszék, hogy a vádlott – a szabadságvesztés végrehajtása elrendelése esetén – legkorábban annak kétharmad része kitöltése után feltételes szabadságra bocsátható.

A törvényszék a magánfél polgári jogi igénye érvényesítését egyéb törvényes útra utasította, egyben jogerős ítéletében kötelezte a vádlottat az eljárás során felmerült 628 ezer 323 forint bűnügyi költség Magyar Állam javára történő megfizetésére.