Egy hirtelen fékezés miatt borult az oldalára egy kisbusz az M3-ason, az ijesztő balesetet felvette egy fedélzeti kamera, számolt be a Tények. A busz megcsúszott és a mellette haladó autónak csapódott, majd felborult. Kilencen utaztak benne, hárman megsérültek. A hatvani és a gödöllői tűzoltók érkeztek a balesethez, 10 kilométeres torlódás alakult ki.

Rengeteg volt a baleset, Szilvásváradnál egy kanyarban csúszott meg egy autó, az is nekivágódott egy szabályosan érkezőnek, egri bélapátfalvi és ózdi mentőegységek is érkeztek a balesethez, 5 sérültet láttak el. Ugyan ezen a napon Tardnál is történt egy baleset, ketten elhunytak egy tini pedig életveszélyesen megsebesült.