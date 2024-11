Mindig érdekes az az adatsor, amely a bűnözés elleni küzdelem hazai és Heves vármegyei főbb jellemzőiről árulkodik, s amely az Országos­ Statisztikai Adatfelvételi Program 1522. számú adatgyűjtése keretében készült­. A vádhatóságok kiterjedt és sokrétű feladatainak­ előző esztendei teljesítését vettük­ számba.

A tárgyalásokon büntetőeljárásban az ügyész ismerteti a vádiratot (Illusztráció)

Forrás: Ládi László (Archív fotó)

A büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetéséről egy 1992-ben kiadott legfőbb ügyészi utasítás határozott. Ez az ügyviteli rendszer – a Büntetőeljárási Törvény (Be.) jogintézményeihez igazodva – az ügyészi tevékenység követését és mérését tette lehetővé 1993. január 1-jétől. Ebből állíthatók elő a statisztikai adatok az ügyekről vagy személyekről az ügyészi intézkedések alapján.

Mindenekelőtt fontos mutató az ügyészi szervek által érdemben felülvizsgált nyomozóhatósági határozatok száma, amely tavaly országosan 161 ezer 640 volt. Szűkebb hazánkban 5 ezer 282.

Beszédesek azok a tények is, amelyek az őrizetbe vételt és a kutatást elrendelő határozatok ellen beadott panaszok elintézéséről szólnak. Az őrizet a hatályos büntetőeljárási törvény értelmében nem más, mint hogy a terhelt, a bűntény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható ember személyi szabadságát átmenetileg megvonják. A bíróság, az ügyészség és a nyomozóhatóság rendelheti el, s legfeljebb 72 óráig tarthat. Országosan 1107 őrizetbe vétel elleni panaszból hetvennek adtak helyt az ügyészségek, Hevesben egynek.

A kutatás elrendelése miatt benyújtott hazai 508 panaszból csupán négy vezetett eredményre, Hevesben egy sem.

S íme egy vármegyénkbeli példa: a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya idén október 17-én őrizetbe vett egy gyöngyöspatai polgárt. A férfit azzal gyanúsítják, hogy július óta több vagyon elleni bűncselekményt követett el a lakóhelyén és a szomszédos településeken. Az őrizetbe vétele napján is lopott: egy gyöngyöspatai utcában parkoló autóból vitt el szerszámgépeket, majd buszra szállt, hogy azokat eladja Gyöngyösön. Ám a Gyöngyöspatai­ Rendőrőrs munkatársai hamar a nyomára bukkantak, s megállították a buszt. A fiatalember táskájából előkerültek az eltulajdonított gépek, amiket a rendőrök visszaadtak a tulajdonosának. A gyanúsított a kihallgatásán­ beismerő vallomást tett. A nyomozók­ kezdeményezték a letartóztatását­.

A halaszthatatlan nyomozati cselekmények sorába tartozik a kutatás, régebben házkutatás néven volt ismert. Egy két és fél évvel ezelőtti akció alkalmával ezzel éltek a bűnüldözők. Tavalyelőtt március 1-jén a Füzesabonyi és a Hevesi Rendőrkapitányság, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya, valamint a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai Kompolton és Hevesen tartottak kutatást a gyanúsítottak otthonaiban azon információ alapján, hogy a terheltek egyikénél fegyver lehet. Egy kompolti férfit a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogott el. A kutatáskor a rendőrök kábítószergyanús anyagokat és az azok csomagolásához, értékesítéséhez, fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le. A szakértői vélemény alapján a helyszíneken talált anyagok új pszichoaktív anyagnak minősülnek.

A terheltek személyi szabadságát érintő kényszerintézkedések között a bűnügyi felügyelet alkalmazását indítványozták az ügyészségek országosan 530, míg Hevesben 24 esetben.

A terhelteket hazai szinten ügyészi indítványra 5614 eljárásban tartóztatták le, Hevesben 283-ban. A bíróság az országban 5153 személy letartóztatását rendelte el, a mi térségünkben 226 emberét. Négy gyanúsított várja rács mögött a büntetőeljárás folytatását Dél-Hevesben. A Hevesi Járási Ügyészség idén novemberben emelt vádat két házaspárból álló bűnszövetség tagjai ellen, akik 2020 januárja óta szereztek be új pszichoaktív anyagot, amit hol az utcán, hol a kocsijukból, hol a lakóhelyükön kristályként árultak pakkonként 500 és 1000 forintért. A vásárlók között több kiskorú is volt, s ezt ők pontosan­ tudták. Ha az egyik pár nem tudta kiszolgálni a vevői igényeket, akkor őket a másik házaspárhoz irányították­. Több mint 35 millió forintot kerestek­ így.

A vádhatóság a tettestársakat elsősorban bűnszövetségben, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére átadással elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja. A Büntető törvénykönyv (Btk.) 84. szakasza értelmében alapesetben egytől öt, minősített deliktumért akár öttől tíz évig tartó fegyintézet is kinéz a drogárusoknak.

A Be. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések általános szabályai című XLV. fejezetében rendelkezik arról, mikor rendelheti el a bíróság – ügyészi indítványra is – a terhelt letartóztatását. ­Akkor, ha a szökésétől kell tartani, ha megpróbálja befolyásolni a tanúkat, netán a szakértőket, ha adatokat, dokumentumokat semmisíthet meg. S végül: így gátolható meg a bűnismétlés is. A letartóztatás legfeljebb egy hónapig tart. Azt a bíróság egy év elteltéig alkalmanként legfeljebb három, ezt követően alkalmanként legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. Öt esztendő is lehet, ha a terhelttel szemben életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett bűntény miatt járnak el.

A vádhatóság a hevesi ügy vádiratában mértékes indítványt tett arra az esetre, ha a vádlottak a bíróság előkészítő ülésén beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról. Az elsőrendűvel szemben hat év szabadságvesztés és hat év közügyektől eltiltás, a többiek esetében öt év szabadságvesztés és ugyanennyi idejű közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. Továbbá több tízmillió forintos vagyonelkobzás elrendelését.

A mutatókból kiderül, hogy tavaly hazánk ügyészségei 48 ezer 848 ügyben döntöttek a vádemelés mellett, ­Hevesben ez a szám 1537 volt. A vádemelések az országban 60 ezer 325, míg vármegyénkben­ 1956 embert érintettek.

A vádhatóságok az eljárásuk megszüntetéséről is határoztak, országosan 17 ezer 571, Hevesben 409 ügyben. Részben, mert a vizsgált tett nem volt bűncselekmény, részben, mert a bűntényt nem a gyanúsított követte el.

A táblázatok még nagyon sok intézkedés adatait tartalmazzák­, azok közlésétől hely hiányában tekintünk el.