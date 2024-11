Portálunk kérdésére Hoszné dr. Nagy Tímea bíró, a törvényszék sajtószóvivője az előkészítő ülésen történtekről azt a tájékoztatást adta, hogy az I. és a II. rendű vádlott nem ismerte be a cselekmény elkövetését. A III., IV., V. és VI. rendű vádlottak bűnösséget beismerő nyilatkozatot tettek, amit a bíróság el is fogadott, viszont "akadályát látta annak, hogy ezen vádlottakra befejezze az eljárást, azaz ítéletet hozzon, a III – VI. rendű vádlottakat érintő tényállási pontok tekintetében, az I. és II. r. vádlottak cselekvőségével való összefüggés miatt."

Az Egri Törvényszék csütörtökön tartott előkészítő ülést minősített emberölés ügyében

Forrás: Police.hu

Azt pedig, hogy miben is történt beismerés, illetve miben nem, a Heves Vármegyei Főügyészség vádirata tartalmazza. Három vádpontot tartalmaz a dokumentum. Ezek közül a legsúlyosabb természetesen a minősített emberölés. Erről a vádirat azt rögzíti: az első- és másodrendű vádlottak építőipari kivitelezési munkák miatt kerültek üzleti kapcsolatba a sértettel. A törvényes tevékenységük mellett T. Gy. és társa fiktív számlázással is igyekeztek bevételt szerezni, melybe a sértettet is bevonták.

Ez utóbbi törvényellenes tevékenység akadozása a két terhelt és a későbbi áldozat viszonyát megrontotta, egyre mélyülő konfliktushelyzetet eredményezett, amit tovább rontott, hogy mind a vádlottaknak, mind a sértettnek egyéb tartozásaik, folyamatos anyagi nehézségeik is voltak.