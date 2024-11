Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megkeresésünkre elmondta, ilyen eset valószínűleg úgy történhet, hogy valaki gyanútlanul rákattint egy linkre, esetleg letölt egy alkalmazást interneten böngészés közben. Ha valaki nem veszíti el a kártyáját, akkor csak olyan módon juthatnak hozzá az adataihoz, ha e-mailben, SMS-ben, chaten kapott linkre rákattint. Sokszor nem is történik semmi, mert a háttérben töltik le a kívánt adatokat, a felhasználó nem veszi észre, vagy esetleg egy kamu oldalra vezet a link, miközben az adatokat már el is lopták. Újabban szokott előfordulni, hogy csomagküldő cég nevében jön üzenet, hogy csomag érkezik. Ez akkor veszélyes, ha valaki éppen csomagot vár, de sokan akkor is rákattintanak a benne lévő linkre, ha tudják, hogy nem jön csomag, és az adataikat már el is lopták.

Egri olvasónk is kapott adathalász SMS-t

Gabriella nevű egri olvasónk arról számolt be, hogy egy telefontársaságtól kapta a következő üzenetet:

Olvasónk egy telefontársaságtól kapott SMS-üzenete

Forrás: Beküldött fotó

Bár ennél a társaságnál volt előfizetése, nem tudott róla, hogy lenne pontgyűjtés, így felhívta az információs telefonszámot, ahol megköszönték a jelzését, majd közölték vele, hogy nincs semmilyen hasonló akciójuk, adathalász üzenetről van szó.

- Ezek után rögtön spam-ként jelentettem az adott telefonszámot és letiltottam - mondta Gabriella. - Szerencsére nem kattintottam rá, és az ismerőseimet is figyelmeztettem Facebook-on, hogy ne dőljenek be a csalóknak.

(Főoldali képünk illusztráció, fotó: Shutterstock)