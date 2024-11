A Heves Megyei Főügyészség vádiratában foglaltak szerint a 19 esztendős balatoni Cs. J. 1988-ban került szoros kapcsolatba R. I. 22 éves helyi lakos feleségével. Bár a házaspár akkor már különváltan élt, a férj mégse tűrhette, hogy utcabelijük vegye át az ő helyét. Többször meg is fenyegette a csábítót. Nem maradt el, persze, a szitkokban bővelkedő válasz sem.

Kést használt a gyilkos (Illusztráció)

Fotó: Max Sky / Forrás: Shutterstock

Július 2-án este Cs. a nő lakásához igyekezett, ám észrevette, hogy annak az apja is ott tartózkodik. Jobbnak látta hát visszafordulni. Ekkor szembe találta magát vetélytársával, akit a nej fiatalkorú testvére kísért. Összetűztek, azután átkozódva elváltak.

Az udvarló otthon egy 150 centiméteres karót vett magához, s nála volt a 14 és fél centi pengéjű kése is. Újra elindult a szerelméhez. Sejtette R. is, hogy így lesz, ő egy félméteres horganyzott csővel indult harcba.

– Na, gyere! – rikoltotta Cs., mikor egymás közelébe értek. Megvolt az az előnye, hogy valamikor birkózott. A földre döntötte ellenlábasát, ám az igyekezett kiszabadítani magát a szorításából. Ekkor húzta elő nadrágjából a szúrószerszámot Cs., s a másik mellének szegezte.

– Mit csinálsz, Józsi? – kérdezte az, de válaszra már nem maradt idő.

– Nem én szúrtam – vallotta a tárgyaláson Cs. –, dulakodás közben ő beleemelkedett a késbe…

Az orvosi szakvélemény szerint egyértelműen megállapítható volt a szúró mozdulat. A döfés a szívet érte, s az áldozat gyorsan elvérzett. Az azonnali orvosi beavatkozás sem menthette volna meg az életét.

A „győztes” ezután elballagott a szeretőjéhez, tudatta vele, mi történt, s elmenekült. Egy bokros részen rejtőzködött, de másnap megtalálták.

A vádhatóság emberölés bűntette miatt indítványozta Cs. J. megbüntetését. A védő úgy érvelt, erős felindulásban elkövetett emberölésről van szó (ennek büntetése 2-től 8 évig tartó szabadságvesztés), s kérte a törvényi minimum alatti egy év kiszabását.

A Heves Megyei Bíróság büntetőtanácsa emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek Cs. J.-t, őt 9 év börtönnel sújtotta, s 8 esztendőre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Kimondta, hogy a vádlott büntetése háromnegyed részének kitöltése után helyezhető feltételes szabadságra. A bíróság nem látta megállapíthatónak az erős felindulást. Enyhítő körülményként értékelte a vádlott fiatal felnőtt korát, büntetlen előéletét és beismerő vallomását. Súlyosítóként a hasonló bűntények egyre nagyobb gyakoriságát. A vádlott és védője fellebbezett.