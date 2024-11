Cs. J. – amennyiben bebizonyosodnak a Füzesabonyi Járási Ügyészség vádiratába foglaltak – garázda magatartással, igaz annak csak vétségi alakzatával "lepte meg" az ott dolgozókat a település postáján, illetve az éppen ügyüket intézőket. Előkészítő ülést is tartott volna a Füzesabonyi Járásbíróság az ügyben, de a vádlott nem jelent meg azon. Arról, hogy az eredetileg október 24-re kitűzött ülést halasztani kellett Hoszné dr. Nagy Tímea bíró, az Egri Törvényszék sajtószóvivője tájékoztatta portálunkat.

Az október 24-re kitűzött előkészítő ülést el kellett halasztani, hiszen a vádlott nem jelent meg (Illusztráció)

Forrás: Nagy Balázs/Új Néplap

Arról pedig, hogy mi is volt az a garázdaság, ami miatt bíróság dönt a vádlott ügyében a vádirat ezt írja: a vádlott indulatos állapotban megjelent a postán, ahol a sorban várakozó embereket kimellőzve, azonnal az ügyintézőnél a részére érkezett kifizetési utalvány felől kiabálva érdeklődött. Az ügyintéző a vádlottól igazolványokat kért a küldemény zonosítása céljából, azonban az a postai letétben nem volt fellelhető.

Cs. J. ekkor is folyamatosan indulatosan kiabált, káromkodott és – a tájékoztatás ellenére is – csak a pénzét követelte és az ügyintézői pultnál lévő ablak betörésével fenyegetőzött. A terheltet a postai alkalmazottak felszólították viselkedésének az abbahagyására. Arra is kapacitálták, hogy a távozzon. A vádlott azonban nem, hogy nem tett eleget a felszólításnak, megragadta a pénztárgép ügyintéző paneljét és azt a pulthoz, majd az ügyintézői ablakhoz vágta.