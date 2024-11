A HVMRFK sajtószóvivője akkor úgy nyilatkozott, hogy tapasztalataik szerint az elmúlt időszakban megszaporodtak a térségünkben az ilyen bűntények miatti elfogások. Ennek oka szerinte abban keresendő, hogy az illegális határátlépők új útvonalakat keresnek, a határtól valamivel távolabb próbálnak átjutni az országunkon, mint korábban. Ebbe tartoznak a vármegyénkben átvezető nagyobb közutak is.

A szervező, irányító akár húsz évet is kaphat

A jelenleg hatályos Büntető törvénykönyvünk (Btk.) 353. szakasza világosan fogalmaz: az embercsempészés bűntettét az valósítja meg, aki segítséget nyújt az államhatár átlépéséhez úgy, hogy mást támogat a jogszabályi rendelkezések megszegésében. Alapesetben egytől öt évig terjedő szabadságvesztés-büntetés szabható ki érte. A deliktum minősített esetei még súlyosabb szankciókkal járnak. Ha valaki ezt a bűncselekményt vagyoni haszonszerzés érdekében, az államhatár átlépéséhez több személynek segítve, vagy az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmény, illetve eszköz megsemmisítésével vagy megrongálásával követi el, az kettőtől nyolc évig kerülhet rács mögé jogerős bírósági ítélettel. Öttől tíz évig is tarthat a büntetés, ha az embercsempész a csempészett személy sanyargatásával, fegyveresen, felfegyverkezve, üzletszerűen vagy bűnszövetségben valósítja meg a bűncselekményt.

Az említett paragrafus ezen bekezdése azt is tartalmazza, hogy ha a tettes a minősített bűntényi változatok szervezője vagy irányítója, akkor már tíztől húsz évig tartó szabadságvesztés-büntetést is kaphat. Hogy a jogalkotó mennyire szigorúan vette ennek a deliktumnak a súlyosságát, azt az is bizonyítja, hogy az előkészületét is szankcionálja, azért akár három esztendőre is fegyintézetbe kerülhet az elkövető.