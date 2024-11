Az első fokon eljáró Egri Törvényszék csütörtökön tart tárgyalást a minősített emberölés ügyében. A Heves Vármegyei Főügyészség három vádpontot tartalmazó vádiratának lényege: az I. és II. r. vádlottak építőipari kivitelezési munkák miatt kerültek üzleti kapcsolatba a sértettel. A legális építőipari tevékenység mellett T. Gy. és társa más módon – fiktív számlázással – is igyekeztek bevételt szerezni, melybe a sértettet is bevonták. A fiktív számlázási tevékenység akadozása a két terhelt és a sértett között egyre mélyülő konfliktushelyzetet eredményezett, mindezt tovább fokozta, hogy mind a vádlottaknak, mind a sértettnek egyéb tartozásaik, folyamatos anyagi nehézségeik is voltak.

Az Egri Törvényszék csütörtökön tart tárgyalást a minősített emberölés ügyében (illusztráció)

Forrás: MédiaAdatbázis

A vádlottak ebből a helyzetből azt találták kiútnak, hogy elhatározták: megölik a sértettet, holttestét elrejtik, mindezzel azt a látszatot keltve, hogy a megölt üzlettársuk – a visszafizetendő összeggel – ismeretlen helyre távozott. A vádlottak a kitervelt gyilkosság helyszínére magukkal vitt lőfegyverrel, néhány méterről, több célzott lövést adtak le az áldozatra. A helyszínen életét vesztő ember holttestét a használatukban lévő személygépkocsi csomagtartójába tették, azzal, hogy a tetemet – adandó alkalommal – onnan eltüntetik. Erre azonban azért nem volt lehetőségük, mert a holtestet valakik(k) felfedezték.

A második vádpont az elkövetés eszközével van összefüggésben. A gyilkoláshoz használt sportpisztolyt és a töltényeket T. Gy. vásárolta a harmadrendűrendű vádlottól. Az ügylet létrejöttében a felek között a negyedrendű terhelt közvetített. A sportpisztoly és a töltények lőfegyvernek és lőszereknek minősülnek, tartásukra sem az I., sem a III., varendgy negyedrendű vádlottak hatósági engedéllyel nem rendelkeztek.

Vádolja a főügyészség a terhelteket azzal is, hogy annak érdekében, hogy a nyomozó hatóság az elrejtett lőfegyvert ne találja meg, T. Gy. letartóztatása idején rejtjelezett üzenetet tartalmazó levelet küldött a hatodrendű terheltnek. A titkos üzenettel az elsőrendű vádlott arra hívta fel őt, hogy a fegyvert az ötödrendű vádlott közreműködésével azonnal vigyék el a rejtekhelyéről. A titkos üzenetet a hatodrendű vádlott – aki tisztában volt azzal, hogy T. a lőfegyvert mire használta – dekódolta az V. rendű vádlott pedig a fegyvert saját lakhelyére szállította, ahol a hatóság később lefoglalta. Fegyvertartási engedéllyel az ötödrendű terhelt sem rendelkezett.