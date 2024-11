A Hatvani Járási Ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állított öt esztendeje egy korábban emberölés miatt is megbüntetett, 51 éves csányi férfit. Ő italtól mámorosan 2019 novemberében úgy döntött, kipróbálja az új kispuskáját. Célpontul a házával szemközti ingatlanra felszerelt térfigyelő kamerát választotta, amire a saját kertjéből három célzott lövést adott le. Nem csak a műszaki berendezést, de a ház falát is megrongálta, 30 ezer forint kárt okozva.

Tette után a vádhatóság lőfegyver és lőszer engedély nélküli megszerzésével elkövetett lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés, valamint garázdaság bűntettével vádolta meg őt. A büntetett előéletű terhelttel szemben a bíróság két év hat hónap végrehajtandó börtönbüntetést szabott ki, s három esztendőre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A lőszereket elkobozta, ám a fegyver lefoglalás alatt maradt, mivel azt a hatóságok más ügyben is vizsgálták.

A történet is bizonyítja, hogy vét az előírások ellen az, aki nem tartja be a fegyvertartás és -viselés szabályait. Az első teendő, ha valaki megvette a számára kedves lőfegyvert, hogy annak tartásához engedélyt kérjen a lakó-, illetve székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságtól, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól.

Érdemes megjegyezni és betartani azokat a szabályokat, amelyek a fegyvertartásra jogosult ember kötelezettségeit foglalják magukban. Ezek alapján, ha valakinek 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú működőképes tűz-, lég-, festéklövő, továbbá gáz- és riasztófegyvere van, azokat a hozzájuk tartozó lövedékektől, tölténytől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolnia, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Az állandó vagy alkalmanként visszatérően látogatott lakásában a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolnia. A rövid lőfegyvert (köznyelven a pisztolyt) a falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban is lehet tárolni. A lőszereket is hasonlóképpen kell tartani, a lőfegyverektől elkülönítve. Még a működőképes lőeszközök rendszeres karbantartását is megfontoltan kell végezni. Kizárólag kiürített állapotban, olyan helyen lehet tisztítani, ahol az más ember életét és testi épségét nem veszélyezteti.