Az Egri Rendőrkapitányság ügyeletére december 20-án, csütörtökön, este 6 órakor érkezett a bejelentés: negyedórával korábban két férfi rablást követett el a helyi benzinkútnál. A kapitányság s a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztályának nyomozói azonnal a helyszínre siettek, s megkezdték az ügy kivizsgálását. A történtekről a Heves Megyei Hírlap az 1990. december 22-i számában tudósított.

Helyszín a benzinkút

Forrás: MW

– Fekete színű, szögletesnek tűnő, pisztolyszerű tárgyat tartott a kezében az egyikük – vallotta a rendőröknek a kútkezelő, B. G.-né helyi lakos. – Egy lövést is leadott, ám az tény, hogy fényt felvillanni nem láttam, csak feltűnően halk, pukkanó hangot adott ki az eszköz.

A bátor asszony azt is jól megfigyelte, hogy lövedék nem csapódott be a betonba. A kézifegyver leírásából és hangjából a nyomozók arra következtettek, hogy valószínűleg startpisztolyt használt az elkövető.

– Ezután a fegyvert kezében tartó férfi – folytatta a kútkezelőnő – felszólított, hogy adjam át neki a napi bevételt. Közöltem vele, hogy nemrég járt itt a begyűjtőautó, és elvitték az egészet. Ekkor érkezett oda a másik személy, akinél nem volt fegyvernek látszó eszköz, neki azt mondtam, az autómban van a táskában pénz…

Erre az utóbbi támadó a kútkezelő Trabantjához szaladt, kutatott benne, s mint kiderült, a pénztárcából csaknem 2 ezer forintot emelt el.

– Ezt megelőzően – sorolta tovább az asszony – egyikük felkapta a pénzkazettát, s azzal távozott, a másik bent maradt velem a helyiségben. Rám tartotta a pisztolya csövét, de én elkezdtem tolni kifelé. Ki is lépett, s be akarta csukni az ajtót, de nem engedtem. Azután magam is kimentem utánuk.

Így a hölgy annak a kocsinak a rendszámát is megjegyezte, amellyel a tettesek elhajtottak Kápolna irányába. A homokszínű Lada már ismert volt a rendőrök előtt, hiszen aznap pár órával előbb jelentették be, hogy ezt a járművet ellopták Gyöngyösön egy étterem elől.

A verpeléti benzinkutas nagyon is használható személyleírást adott az őt meghallgatóknak az egyik támadóról. A pisztolyos férfi 180 centi magas lehetett, vékony testalkatú, 20-22 év körüli. A fején barna sapkát viselt. Az arcát a szeméig fekete sállal takarta el. Az asszony úgy látta, a tettesnek szeplős volt a homloka­. A társáról annyit vallott­, hogy az előző elkövetővel azonos­ korú lehetett, s ugyanolyan magas­­.