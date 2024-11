A vádlott elleni büntetőeljárás újabb tárgyalási határnapja már 2025-ben lesz, mégpedig február 5-én. Ami pedig a Gyöngyösi Járási Ügyészség által emelt vádat – nagyon leegyszerűsítve – illeti: M. Sz. különböző, zárt internetes csoportokban magát rászorulóként mutatta be. Az egyik ilyen csoportban az egyik – ténylegesen segítő szándékkal belépő – sértett különböző pénzösszegeket fizetett be a vádlott bankszámlájára kölcsönként, amelyet azonban a terhelt nem fizetett vissza. Sz. később, már egy másik csoportban nehéz sorsú beteg személyként mutatta be magát, olyan embernek, akinek nincs pénze a gyógyszereire és felajánlást kért. Ebben az esetben egy másik sértett utalt az "ügyeskedő" bankszámlájára.

A második vádpont szerint a terhelt különböző internetes oldalakon női fehérneműket hirdetett. A sértettek pénzösszegeket utalták át a vádlott részére a megrendelt termékekért, amelyet ő nem küldött meg a részükre, majd a vevők számára elérhetetlenné vált.

De volt egy harmadik "trükkje" is M-nek: különböző internetes csoportban – pénzért cserébe – intim képek, videók küldését vállalta a sértetteknek. A sértettek a megállapodás szerint az összeget átutalták, azonban a vádlott a képeket és videókat nem küldte meg nekik. Sőt! Tovább is lépett, mert a sértetteket több alkalommal azzal zsarolta, amennyiben nem küldenek neki további összegeket, akkor a beszélgetéseiket, levelezéseiket elküldi az internetes csoportban lévő ismerőseiknek és hozzátartozóiknak.

A negyedik vádpont pedig azt tartalmazza, hogy természetgyógyásznak is kiadta magát a terhelt. Tette ezt oly módon, hogy egy internetes oldalon létrehozott csoportban ekként mutatta be magát és azt állította, hogy nehéz sorsú embereknek segít. A sértett a nehéz körülmények közt élő emberek megsegítése érdekében több alkalommal, pénzösszegeket utalt át a vádlott által megadott bankszámlára, melyet a vádlott használt fel.