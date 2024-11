A MÁV járatait is érinti a hóhelyzet. A Hatvan-Salgótarján-Somoskőújfalu vonalon késésekre és kimaradó járatokra is lehetett számítani a reggeli órákban:

• a Hatvanból 5:16-kor Somoskőújfaluba indult személyvonat (5820) Bátorterenyétől szarvas gázolás miatt 45 perces késéssel közlekedik,

• a Somoskőújfaluból 6:16-kor Hatvanba induló személyvonat (5827) járműhiba miatt nem közlekedik

• a Somoskőújfaluból 7:16-kor Hatvanba induló személyvonat (5837) legalább 20 perces késéssel indul a fordulószerelvény késése miatt.

A fennakadás végéig Hatvan és Somoskőújfalu között a Volán járatokon a vasúti jegyeket is elfogadják.

Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Emőd között felsővezetékhiba miatt nem lehetséges a közlekedés. Az érintett vonatok várakozni kényszerülnek, ezért a reggeli órákban a miskolci fővonalon jelentősen, akár több órával is meghosszabbodhat az eljutási idő. A Budapest-Hatvan-Miskolc és a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon helyjegy és pótdíj nélkül lehet utazni a feláras vonatokon is.