Péntek reggelre Heves vármegye több részén legalább 10 centis hótakaró hullott. Az M3-as autópályán 7 órakor Füzesabonytól Hortig erős de lassú forgalom alakult ki szinte, az Útinform azt írja: „Az M3-as autópályán, a főváros felé a Hejőpapi csomópontnál a 156-os km-nél egy kamion keresztbe fordult, áll a forgalom. Távolabb, a Gyöngyös-Nyugat csomópontnál, a 71-es km-nél is egy keresztbe fordult kamion foglalja el a pályát Budapest felé. Ez utóbbi helyszínnél a forgalmat a 78-as km csomópontban leterelik.”

Volt olyan egri vállalkozó, aki a kora reggeli órákban emiatt visszafordult és nem ment dolgozni. Mint mondta, van olyan ismerőse aki már órák óta az autópályán várakozik. Szerinte akinek halasztható dolga van, ne induljon útnak, mert ma reggel nem ér célba. A pályán a szomszédos vármegyében, Igiricinél is baleset történt, szintén a Budapestre vezető oldalon.

A Voláninform reggeli közlése is a havazásra hívta fel a figyelmet: Az ország több pontján havazik. A kialakult télies útviszonyok miatt járataink közlekedésében késések, közlekedési változások várhatóak. Kérjük, figyeljétek a Voláninform-oldalát a friss és pontos információkért! Vármegyénket eddig a következők érintik:

A kialakult télies útviszonyok miatt a 3435-ös Füzesabony-Felsőtárkány vonalon közlekedő járataink Felsőtárkány, autóbusz-váróterem; Fő út 324.; Fűtőház; Csárda megállóhelyek érintése nélkül közlekednek.

3681-es vonalon 4:35-kor Gyöngyösoroszi - Gyöngyös, 3678-as vonalon 4:47-kor Gyöngyöspatáról Hatvanba, 3693-as vonalon 4:50-kor Vécsről Visontára, 3602-es vonalon 3:50-kor Apcról Visontára közlekedő autóbuszaink nem közlekednek.

Az 1049-es vonalon 4:45-kor induló Eger-Budapest járat nem közlekedik.

Gyöngyös térségben fennakadások: Abasár és Gyöngyös között, Gyöngyöshalász és Gyöngyös között, Karácsond és Gyöngyös között, Noszvaj és Bogács között található útzárak miatt érintett járataink várakozásra kényszerülnek.

A MÁV járatait is érinti a hóhelyzet. A Hatvan-Salgótarján-Somoskőújfalu vonalon késésekre és kimaradó járatokra is lehetett számítani a reggeli órákban:

• a Hatvanból 5:16-kor Somoskőújfaluba indult személyvonat (5820) Bátorterenyétől szarvas gázolás miatt 45 perces késéssel közlekedik,

• a Somoskőújfaluból 6:16-kor Hatvanba induló személyvonat (5827) járműhiba miatt nem közlekedik

• a Somoskőújfaluból 7:16-kor Hatvanba induló személyvonat (5837) legalább 20 perces késéssel indul a fordulószerelvény késése miatt.

A fennakadás végéig Hatvan és Somoskőújfalu között a Volán járatokon a vasúti jegyeket is elfogadják.