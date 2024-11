A tetőn fosztották ki az elkövetők mozgássérült áldozatukat Verpeléten, számolt be dr. Konkoly Thege László, a Heves Vármegyei Főügyészség sajtószóvivő ügyésze. Az Egri Járási Ügyészség egy 40 éves férfi és fiatalkorú társa ellen emelt vádat a súlyos bűncselekmény miatt, kifosztottak és magára hagyták a férfit a tetőn.

Kifosztották a mozgássérült hajléktalant (Illusztráció)

Forrás: GettyImages

- Az eset tavaly augusztusban történt, egy nyári éjszakán. Ekkor a hajléktalan sértett a kisváros egyik üzletházának nyitott felső teraszán tért nyugovóra, bízva abban, hogy ott zavartalanul alhat. Ebben azonban csalódnia kellett, mivel nem sokkal éjfél után a két vádlott is megjelent a tetőn, ahol cigarettát kértek a padon fekvő férfitól. A mozgásában erősen korlátozott sértett nem tudta teljesíteni a kérést, ezért a terheltek átkutatták előbb a táskáját, majd a ruházatát, melyből elvették egyetlen értéktárgyát, egy 8 ezer forint értékű telefont. A készüléket azután magukkal vitték az éjszakába, egyedül hagyva a tetőn a segítségkérés lehetőségétől is megfosztott sértettet – számolt be az eset körülményeiről.

Kifosztották a hajléktalant és a tetőn hagyták, felelnek érte

A járási ügyészség kifosztás bűntettével vádolja a két elkövetőt. A vádirat arra tartalmaz mértékes indítványt, hogy amennyiben az eddig tagadó vádlottak közül az idősebb a váddal (és így a sértetti vallomással) egyezően beismeri a bűncselekmény elkövetését, úgy a bíróság négy évi próbaidőre függessze fel vele szemben az indítványozott két évi szabadságvesztést. A fiatalabb terhelt vonatkozásában beismerés esetére ugyancsak felfüggesztett szabadságvesztés, továbbá a pártfogó felügyeletének elrendelése az indítvány.