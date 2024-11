Új szintre lépett a telefonos csalás Magyarországon. Egy debreceni közösségi oldalon található csoportban arról szól egy poszt, hogy annak szerzőjét magyar szám- és névkijelzéssel hívta fel valaki, aki kínaiul beszélt hozzá – írta meg a haon.hu. Sokan visszajeleztek ennek hatására, hogy hasonló problémával szembesültek. Olyan eset is előfordult, hogy valaki nem tudta azonnal fogadni, de később visszahívta a számot, és akkor már vélhetően a valós tulajdonosa vette fel, aki semmit nem tudott arról, hogy keresett volna valakit.

Legújabb telefonos csalás, hogy kínaiak hívogatják az embereket

A haon.hu egy etikus hacker segítségét kérte, segítsen a jelenség megértésében. Rávilágított, hogy sokan tévedésben élnek, ugyanis attól, hogy felveszi valaki a telefont, még nem fognak pénzt levonni a kártyájukról. Ilyenkor általában az a cél, hogy először adatot nyerjenek ki a másik féltől.

– Ilyenkor figyelni kell, hogy ha fel is vesszük, ne adjunk ki magunkról olyan információkat, amelyeket például egy bank sose szokott kérni. Érdemes akkor is gyanakodni, ha tört magyarsággal beszélnek hozzánk – hívta fel a figyelmet.

Több ízben írtunk már mi különböző átverésekről, olyanokról is, melynek áldozatai több milliót buktak, mert hittek a csalónak, de legutóbb már arról számoltunk be, hogy a legújabb QR-kódos csalás is megjelent Hevesben.