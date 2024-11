Az M3-as mezőkövesdi lehajtója után történt egy balesetveszélyes szituáció, amit a Bp-i Autósok közössége egyik olvasója vett videóra. Olvasójuk – aki vállalta, hogy bizony gyorsan hajtott – fedélzeti kamerája rögzítette a felvételt az M3-ason, a Mezőkövesdi lehajtó után november 7-én.

Majdnem baleset történt az M3-ason

Forrás: BpiAutósok / Youtube

Az M3-ason veszélyes manővert rögzítettek

– Az M3-as mezőkövesdi lehajtó után haladtunk tempósan (szerk.: gyorshajtás). A közutas jármű sofőrje éppen akkor készült lezárni a belső sávot. Az ott dolgozó az energiaelnyelős teherautóval fogta magát és egyszeriben a semmiből a leállósávból álldogálván kivágódott egyszerre a két sávot elzárva. Az előttem haladó autós csodával határos módon nem szállt bele, nekem is vészfékezéssel sikerült megállni. Majd emberünk kiszállt és még ő magyarázott. Mögöttem is majdnem több autó is ráfutásos balesetet szenvedett amint a hátsó kamera felvételből látszik – írta meg az olvasó.