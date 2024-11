A motoros balesetek száma 2018. óta ugrott meg Hevesben, addig jellemzően 30 alatt maradt a sérüléses motoros balesetek száma, azóta azonban inkább 40 feletti esetszám következett be, tavaly 41 motorost ért baj, idén pedig nyolc hónap alatt 36-ot, miközben a tavalyi hasonló időszakban csupán 28-at. A súlyos sérültek száma 15-20 körül alakult az elmúlt több mint egy évtizedben, bár tavaly 26-an szenvedtek súlyos sérülést Heves vármegye útjain. 2011. óta összesen 33 motoros vesztette életét idén augusztusig, 2017-ig voltak olyan évek, amikor egy áldozatot sem követeltek a kanyarok, de 2-nél nem is volt több haláleset. 2017-ben azonban öt motoros halt meg, majd 2022-ig 3-4 motoros haláleset történt. Tavaly két életet követeltek az utak, s idén az első nyolc hónapban is ennyien vesztették életüket, de azóta szeptemberben is történt tragédia.