Két év "javítót" kapott egy fiatalkorú – olvasható a törvényszéki sajtószóvivő tájékoztató levelében. Az ember ilyen hírek olvastán mindig elborzad egy kicsit. Aztán családot, iskolát, az elkövető környezetét emlegeti bűnösként, hiszen eleve rossz embernek senki nem születik. Ha pedig tovább halad a történtek elolvasásában, keletkezik egy kis döbbenet is. Mert mi kell ahhoz, hogy egy tizenéves gyerek zsiletpengével "bohóckodjon" egy buszváróban, majd – telefont és pénzt követelve – jókora kis verekedést provokáljon ki? Az elrabolt dolog pedig "mindössze" egy kétezer forintos címletű bankjegy lett.

Némely bűncselekmény akár életfogytig tartó szabadságvesztést is jelenthet

Kérdések sorjáznak egy másik eset kapcsán is. Húszezer forint volt a "tét" akkor, amikor egy férfi régi ismerősét kis híján megölte. A vádirat legalább is azt állítja a cselekményről, hogy az bizony egy emberölési kísérlet volt. Ám, ha a szándék az élet kioltására irányul, s ehhez még társul valami megszerzésének – jelen esetben a húszezer forint elvételének – a célja is, mindjárt minősített bűncselekmény lesz a tett. Emberölésnél ez akár életfogytig tartó szabadságvesztést is jelenthet. A törvény pedig a büntetési tétel tekintetében nem tesz különbséget befejezett, vagy kísérleti szakaszban maradt eset között. A bíró dönthet a mértékről, de egy szint alá ő sem mehet. Minősített emberölési kísérletnél ez legkevesebb hat-hét esztendőt jelent.