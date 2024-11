Dr. Berndt-Iványi Judit hadnagy, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály megbízott vezetője elmondta, kezdetektől jól látszódott, hogy szorosabb együttműködéssel segíthetik hatékonyan a bűncselekmények áldozatait. A rendőrség számos csatornán és programmal igyekszik tájékoztatni a lakosságot a lehetőségeikről.

– A rendőrség célja természetesen a bűncselekmények számának a csökkentése, de mellett mi is igyekszünk azt elérni, hogy a sértettek minél nagyobb aránya keressen fel áldozatsegítőt. A rendelkezésre álló statisztikákat folyamatosan értékeljük, például kutatjuk, mi vezet az áldozattá váláshoz. A városokba és a kistelepülésekre is eljutnak előadásaink, figyelemfelhívó programjaink. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság prevenciós oldalán is folyamatosak az erről szóló tájékoztatások – sorolta. Elmondta, hogy emellett plakátokkal, hírlevelekkel is igyekeznek elérni az állampolgárokat tájékoztatóikkal. Szintén cél, hogy minden nagyobb létszámú munkahelyre is eljussanak, tavaly az egri Emmersonban és a maklári Bosch üzemében jártak. Arról is beszélt, hogy a központban tartott közös nyílt napjuk nagyon népszerű volt, sok érdeklődő érkezett hogy információt szerezzen és jogi tanácsadást kapjon. Hangsúlyozta, az áldozastsegítés témájában a rendőri állományt is folyamatosan képzik.

Párkapcsolati erőszaktól a csalásig: mindenkinek segítenek

Megtudtuk, az idei első három negyedévben 1500-an kértek és kaptak segítséget az Áldozatsegítő Központban Egerben. Portálunk kérdésére a miniszterhelyettes elárulta, az országos adat ennek több mint tízszerese. A résztvevők rámutattak, folyamatosan növekszik azoknak a száma, akik segítséget kérnek, de még így is jócskán elmaradnak attól, hogy minden sértett megtegye ezt. Kérdésünkre elmondtak, az információhiány talán kevésbé felelős ezért, hiszen egyre több csatornán szólítják meg az áldozatokat, azonban a szégyenérzet még mindig hatalmas gát a segítségkérésben.