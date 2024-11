Most is hasonló témában írt posztjában. Ebben az esetben is érintett volt ő maga is. Nemcsak a felesége üzletébe törtek be, de őt magát is le akarta köpni a balhés férfi. A következőképpen számolt be az esetről közösségi oldalán:

- Már szinte rendszeresen, két-három havonta bevonzunk valami negatív elemet, hol buszról kell valakit leszedni, vagy házalókat kell eltávolítani, de ilyen azért még nem történt velem. Szólt egy eladó, hogy egy ismeretlen férfi ingyen akart "vásárolni" majd amikor ezt nem engedte neki, alpári módon fenyegetőzött, szitkozódott. Azért szólt nekem, mert a feleségem üzletébe is bement, és attól félt, hogy esetleg ott is így viselkedik. Amikor odaértem, akkor már a másik oldali járdán ment. Kérdésemre, hogy miért viselkedik így, azonnal elküldött melegebb éghajlatra, majd különböző szidalmakat vágott a fejemhez.

Mondtam neki, hogy ki vagyok, és legyen szíves viselkedni, erre le akart köpni, felém ütött, ami nem ért el, de a rúgása hozzám ért.

- írta a posztban Tuza Gábor, majd köszönetet mondott a rendőröknek.