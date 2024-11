Bűnszövetség 1 órája

Gyerekeknek is árulták a kristályt

A két Heves környéki házaspár kristály nevű kábítószert árult a lakóhelyükön. A vevők között kiskorúak is voltak, erről tudtak is. Az új pszichoaktív anyagot autóból, utcán, és a lakásukon is terjesztették. Mindezt dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész közölte portálunkkal.

Heol.hu Heol.hu

A Hevesi Járási Ügyészség vádat emelt annak a bűnszövetségnek a tagjai ellen, akik éveken át új pszichoaktív anyaggal látták el a környék lakóit. A vád szerint két házaspár egy Heveshez közeli településen, legalább 2020 januárjától az őrizetbe vételük napjáig – összesen több, mint négy éven át – szereztek új pszichoaktív anyagot, amelyet ezután hol az utcán, hol a kocsijukból, vagy az éppen aktuális lakóhelyükön „kristályként” árultak pakkonként 500 és ezer forintos áron a fogyasztóknak. A vásárlók között több kiskorú is volt, erről a banda tagjai tudtak - fogalmazott a helyettes sajtószóvivő ügyész. Új pszichoaktív anyaggal kereskedett két hevesi házaspár, ezen a mérlegen adagolták a kristályt

Forrás: Magyarország Ügyészsége Hozzátette, a bűntársak megállapodása szerint, ha az első- és másodrendű vádlott nem tudta kiszolgálni a fogyasztói igényeket, a vevőket a másik házaspárhoz irányította. A négy vádlott az évek során az illegális tevékenységből összesen több, mint 35 ezer 000 forint jövedelemre tett szert. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolják őket A járási ügyészség a tettestársakat elsősorban bűnszövetségben, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére átadással elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja. Jelenleg mind a négy személy letartóztatásban várja a bíróság előkészítő ülését - közölte dr. Gubala Ádám Miklós. A Hevesi Járási Ügyészség a most benyújtott vádiratában mértékes indítványt tett arra az esetre, ha a vádlottak a bíróság előkészítő ülésén beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról. A vádhatóság az I. rendű vádlottal szemben hat év szabadságvesztés és hat év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A többiek esetében a vádhatóság öt év szabadságvesztés és ugyanennyi közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a járásbíróság több tízmillió forint erejéig rendeljen el vagyonelkobzást a bűnszövetség tagjaival szemben - ismertette a helyettes sajtószóvivő ügyész.

Nemrég egy gyöngyösi razzia keretében fogtak el dílereket, de Mezőkövesden is kristályt árult egy anya és a fia. (Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!