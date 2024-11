Adjátok csak az árut, mi úgysem fizetünk! Ez volt a leleményes csalók jelmondata. A bűntényekről a Heves Megyei Hírlap 1991. március 26-i száma adott hírt .Egy ötlet kivitelezői több százezer forintot kerestek – munka nélkül.

Bíróság elé kerültek

Forrás: MW

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályán több akta jelezte: nem kis horderejű ügyről van szó. – Sok vállalat, szövetkezet igyekszik mielőbb megszabadulni a felhalmozott árujától – magyarázta dr. Orosz Gyula rendőr őrnagy, az osztály vezetője – Eseteinkben azonban nemtörődöm módon jártak el. A fővizsgáló, Kormos Miklós rendőr százados sorolta a történteket:

– Hódmezővásárhelyről jöttek több csoportban állampolgárok Gyöngyösre. Ott a Magyar Honvédség textiltisztító és -javító üzeme farmerdzsekiket és -nadrágokat kínált megvételre.

Az üzembe betérőktől csak a vállalkozói igazolványukat kérték. A személyit már nem. Elég volt, ha a vevő egy aláírással becsületszóra megígéri, hogy 15 napon belül kifizeti a cégnek a holmik ellenértékét.

– Jellemző – folytatta Kormos Miklós –, hogy S.-né I. Rozália például P. Jánosné nevét, személyi számát diktálta be. Az ő lelkén alapos gyanúnk szerint 352 ezer forint szárad. M. Judit és B. József közösen 363 ezer forintnyi cuccot vittek el, M. János 54 ezer, D. Józsefné 1,5 millió forint értéket. Mire hazaértek Vásárhelyre, addigra már túl is adtak a farmereken. Vendéglőkben, kocsmákban, piacokon árulták. Az üzem, persze, egy fillért sem látott az egészből…

Egy budapesti kft. is hoppon maradt. Hasonló módon adtak oda „vállalkozóknak” szabadidős ruhákat. Ebben D.-né és S.-né utazott. Előbbi a dohányértékesítő vállalatot is átvágta 713 ezer forinttal.

A Kiskunhalasi Állami Gazdaság közel 2,3 millió forint értékben adott át palackozott bort, más szeszes italt H. Ferenc hatvani lakosnak.

– H. úrnak – mondta dr. Orosz Gyula – három diplomája van, volt általános iskola igazgatója is. Jelenleg se pénze, se szállása, csak Csicskásnak hívják. Nos, az ő nevére állíttattak ki vállalkozói igazolványt. Ő utazott el Kiskunhalasra is. A „megvett” italféléket jó áron eladták, ám a gazdaság semmit sem kapott belőle. Ugyanígy járt a nagyrédei tsz is, ahonnan 400 ezer forintnyi teli palackot hoztak el.