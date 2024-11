Érdemes figyelemmel követni, hogyan változott az elmúlt években a lopások száma Heves vármegyében. A hatóságok 2019-ben a tolvajok felderítése és számonkérése érdekében 2253 eljárást folytattak. Abban az esztendőben az országban 55 ezer 53 procedúrát vittek végig lopás miatt. A Covid-járvány időszakában mérséklődés volt jellemző Hevesben, ahol 2020-ban 1911, a rá következő évben 1626 alkalommal tulajdonították el mások javait. A kötelező otthon tartózkodás és a veszélyhelyzeti szigorúbb szabályozás ugyanis visszatartotta a tolvajlásra hajlamos polgárainkat.

A mások értékeire ácsingózók száma ezután viszont visszatért a régi adatsorhoz. Tavaly ugyanis hazánkban több mint 49 ezer ügyben kellett eljárniuk a hatóságoknak, míg vármegyénkben kétezer-hatszáznál több esetet regisztráltak.

Idén novemberig az előbbi mutató meghaladja a 44 ezer 700-at, az utóbbi – jókora növekedést jelezve – a háromezer-százat.

Az elkövetkező hetekben különösképpen fontos odafigyelnünk az értékeinkre. A karácsonyi vásári forgatagokban például nagy előszeretettel munkálkodnak az enyveskezűek. Hogy elkerüljük a sértetté válásunkat, érdemes néhány bűnmegelőzési tanácsot megfogadnunk.

Sose tegyük le a táskánkat, a pénztárcánkat egyetlen pillanatra sem!

Az értéktárgyainkat ne a hátsó zsebünkben, ne is a táska külső részében vagy a nálunk lévő kosár tetején tartsuk, hanem inkább a kabátunk belső zsebében!

Ugyanide rakjuk a pénzt, a bankkártyákat, s az iratainkat. Így ugyanis a zsebmetsző azokhoz nem tud észrevétlenül hozzáférni.

Jó tudnunk azt is, hogy a tömegben a zsebtolvajok csoportosan is ügyködhetnek: az egyikük eltereli a kiszemelt áldozat figyelmét. Egy társa pedig megszerzi az értékeket, majd gyorsan tovább is passzolja egy harmadik zsebesnek, aki aztán gyorsan távozik a helyszínről a zsákmánnyal.

Értékkatalógus lopás esetén

A Btk. alapján lopás esetén a szabálysértési érték egytől 50 ezer forintig terjed. A kisebb érték 51 ezertől 500 ezer, a nagyobb érték 501 ezertől ötmillió, a jelentős 5.000.001-től 50 millió, a különösen nagy érték 50 millió 1 forinttól 500 millióig tart, a különösen jelentős érték 501 millió forint fölött van.