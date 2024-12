December elsején, vasárnap fénylik fel az első gyertya az adventi koszorún. Egyre több helyen felkerülnek a karácsonyi fények is, sőt, sokan már november végén, december elején karácsonyfát állítanak. Annak érdekében, hogy az adventi ünnepkör ne végződjön tragédiával, előzzük meg az ilyenkor jellemző lakástüzeket. Az év ezen időszakában Heves vármegyében minden napra jut egy tűzeset, amely lakóépületet érint, a tavalyi adventi időszakban 26 otthonban csaptak fel a lángok. Mindezt a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte a Heol.hu-val. Hevesben tavaly is volt példa arra, hogy adventi koszorú gyulladt ki. Gyöngyösön egy sorház egyik lakásáról a koszorúról a tűz több berendezési tárgyra is átterjedt. A lángokat sikerült eloltani, a füsttel telítődött a lakást a város hivatásos tűzoltói szellőztették ki.

Ne maradjon felügyelet nélkül a gyertya, figyelmeztetnek a tűzoltók

Forrás: Darnay Katalin/Szabad Föld

Ezekre érdemes figyelni, ha előkerül a gyertya