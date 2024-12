A közúti baleset gondatlan okozásának vétségét követi el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halálos baleset.

Halálos baleset: elalvása más életébe fájt

Forrás: Egri Járási Ügyészség

Halálos baleset gondatlan okozása miiatt emeltek vádat

Az Egri Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, akinek elalvása az utasa halálához vezetett. A vád szerint a férfi 2024 januárjában az M3 autópályán közlekedett a kilenc személyes autójával. A vádlott előtt haladt egy külföldi felségjelzésű kamion. A férfi – bár az idő délután öt óra körül járt – fáradtsága miatt elaludt a volán mögött, így kocsijának jobb elejével fékezés nélkül nekiütközött az előtte haladó kamion bal hátsó részének. Az ütközés következtében halálos baleset történt, a vádlott utasa a helyszínen életét vesztette.

A baleset azért következett be, mert a sofőr megszegte azt a KRESZ szabályt, mely szerint járművet az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van. Az Egri Járási Ügyészség most benyújtott vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a vétkes sofőrrel szemben. A vádhatóság azt is indítványozta, hogy a bíróság kötelezze a vádlottat az egymillió forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére.

(Főoldali képünk illusztráció, fotó: Pozsgai Ákos / baon.hu)