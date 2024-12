A bevezetőnkben idézett ellenséges és a megfenyegetettel szemben becsmérlő szavakat is használó­ nőről az Egri Járási Ügyészség vádiratában ­megállapította, hogy üzenetküldő alkalmazáson keresztül­, ­álprofilon juttatta el hang­felvételeit, hogy a címzettben félelmet keltsen. Zaklatással vádolták meg 2022 júliusában­.

Leggyakrabban telefont használnak bűncselekményükhöz a zaklatók

Forrás: Illusztráció: MW

Telefonon zaklatta volt hatvani élettársát egy gödöllői polgár 2020 nyarától. A Hatvani Járási Ügyészség e bűntény vétség miatt indítványozta őt felelősségre vonni. Az idősödő férfi egy éven át telefonon 2363 alkalommal próbálta felvenni a kapcsolatot a nővel, akinek több mint ezer kéretlen SMS-t is küldött. Az ügyészségek ezekben az ügyekben pénzbüntetés kiszabására tettek indítványt.



Mást háborgat, megfélemlít a tettes

A 2013 óta hatályos Büntető törvénykönyvünk (Btk.) Az emberi méltóság és egyes alapvető emberi jogok elleni bűncselekmények című XXI. fejezetében szabályozza a zaklatást. A 222. szakasz négy bekezdése részletes ­előírásokat tartalmaz. Az követi el e jogellenes cselekedetet, aki más magánéletébe, mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozik, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, megfélemlíti. Ez alapesetben vétség, amiért egy évig terjedő szabadságvesztés-büntetés szabható ki, ha súlyosabb bűncselekmény közben nem valósul meg. Vétség címén két év is lehet a szankció, ha valaki félelemkeltés céljából mást vagy az illetőre tekintettel a hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be. Ha valaki a zaklatást a házastársa, volt házastársa, az élettársa vagy volt élettársa, a nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló sérelmére, hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve valósítja meg, már bűntettért felel. Miként az is, aki hivatalos személy sérelmére, hivatali tevékenységével össze nem egyeztethető helyen vagy időben követi el a deliktumot. Kettő, illetve három esztendőre­ is rács mögé kerülhet. Ha fiatal-, netán ­gyermekkorút zaklat 18 év ­fölötti ­személy, őt két évre juttathatja fegyintézetbe a bíróság­.