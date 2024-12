Kedd délelőtt a Gárdonyi térre vonultak a tűzoltók Egerben. A téren már jónéhány csapat gyermek várta a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi bemutatóját. A lakástüzek advent idején ugyanis gyakoriak, évente átlagosan 30 ilyen eset van a vármegyében, többségében felügyelet nélkül hagyott, égő gyertyák, zárlatos, rossz minőségű fényfüzérek okozzák.

Lakástüzek advent idején gyakran keletkeznek Fotó: Gál Gábor/heol.hu

Egy konténerben rendezték be a lakást, amiben voltak bűtorok, elektronikai cikkek és egy adventi koszorú. A leégett gyertyától először a koszorú, majd annak környezete lakott lángra. A füstjelző a nyitott helyiségben is szinte rögtön jelzett, ekkor még nem volt nagy a baj A katasztrófavédelem megmutatta a gyerekeknek, ezért is jó, ha van a lakásban, ugyanis a lángok percek alatt elérhetik annak minden szegletét. Már néhány ezer forintért lehet olyan

füstérzékelőt kapni, amely nemcsak hangosan sípol füst esetén, hanem a WIFI hálózatra csatlakoztatva az okostelefonra is jelzést küld. Egyedül élő idős hozzátartozóinkhoz ilyet érdemes beszerezni. Elmondták a fiatalaoknak azt is, hogy a tűz még kicsi, akkor tűzoltó készülékkel vagy egy erősen vizes törölközővel oltható. Ha viszont átterjedt már, akkor a menekülésre kell koncentrálni.

Megmutatták a gyerekeknek, milyen puszító a tűz Fotó: Gál Gábor/heol.hu

A bemutatóra készült lakásban aztán egyre nagyobb lett a tűz, hőkameráva mutatták, 700 fok van bent, majd megérkeztek a tűzoltók. A konyhai tűz sem ritka a nagy sütés-főzések közepette karácsony táján. A tűzoltók azt is megmutatták, hogyan kell helyesen oltani, a lángoló olajra például sose öntsünk vizet. Nagy Csaba, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivője elmondta, tavaly 26 tűz keletkezett, s az elmúlt 5 év statisztikái szerint mindig átlagban mindig 30 körül volt ez a szám. Minden napra jut egy tűzeset a vármegyében.

Lakástüzek adventkor: így előzzük meg

– Ha nincs a gyertyák alatt fém alátét, amint leég a gyertya, meggyullad a koszorú is, és ha nem észleljük időben a tüzet, a lángok a bútorokra, majd a szobára is átterjednek. Akár vásárolunk, akár magunk készítjük az adventi koszorút, ügyeljünk rá, hogy a gyertyák alatt legyen gyertyatüske. Ha nincs ilyen, inkább ne gyújtsuk meg gyertyákat. A koszorút olyan helyre tegyük, ahol nincsenek éghető tárgyak és anyagok, az égő gyertyát pedig egy percre se hagyjuk felügyelet nélkül. A karácsonyfának szánt fenyőket jóval a megvásárlás előtt kivágják, így a fűtött lakásban hamar kiszáradnak. Egy kiszáradt fenyő olyan jól ég, hogy ha egy ponton meggyullad, néhány másodperc és az egész fa, nem sokkal később pedig a környezete is lángokban áll. Késleltetni tudjuk a fenyő kiszáradását azzal, ha díszítésig egy vödör vízben tároljuk, illetve vannak olyan fenyőtalpak is, amelyekben vízben áll a fenyő. Így magasabb a nedvességtartalma és nehezebben gyullad meg. A karácsonyfát fütőeszköztől és más hőforrástól legalább másfél méterre tegyük. Ne díszítsük gyertyákkal, csillagszórókkal, hagyományos izzójú fényfüzérekkel, inkább LED égősort tegyünk rájuk, és ezt is kapcsoljuk ki éjszakára – sorolta.