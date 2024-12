A tűzoltó újonc első hónapjai

S természetesen az első bevetésre is kíváncsiak voltunk.

– Ezt sosem fogom elfelejteni. Az első riasztásom egy ajtónyitás volt, Verpelétre vonultunk. Amikor meghallottam a hangot, a lámpa villanását, a torkomban éreztem a szívemet. Gyorsan elindultunk, s igazából feleszmélni csak a tűzoltóautóban tudtam, akkor fogtam fel igazán, hogy ez egy éles helyzet, segíteni megyünk. Szerencsére, mire kiértünk, már sikerült kinyitni az ajtót, és a hölgynek sem volt semmi baja – részletezte.

Az azóta eltelt időszakban már többször is vonult, de ahogy fogalmazott, súlyos vagy tragikus kimenetelű esetnél még nem járt. Mint mondta, tudja, hogy adott esetben, komolyabb helyzetekben is helyt kell majd állni, de műtőssegédként már sokat látott, ez segíthet ilyen szituációkban.

– Még nem vonultam ilyen esethez, így talán nem is vagyok ebben még hiteles megszólaló, de úgy gondolom, hogy a legmegrázóbb, ha gyereket érintő vészhelyzetnél kell erősnek maradni. Ettől jobban tartok – emelte ki. Úgy fogalmazott, a csapat, amely körülveszi, mindig megbeszéli a káreseteket, ami a tanulási folyamatot is könnyíti, illetve adott esetben feldolgozni is segít.

Kicsit a jövőbe is tekintettünk, azt mondta, ha a gyerekek közül később bármelyikük erre a pályára kerülne, támogatná, ajánlaná is nekik, de neki az a legfontosabb, hogy boldogak legyenek. S végül azt is kiemelte, úgy érzi, megtalálta a helyét, s ha évek vagy évtizedek múlva ülnék le vele beszélgetni, tűzoltóként szolgálna, s már 27 évesen is azt mondja, innen menne nyugdíjba.