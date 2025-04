Percek alatt lett horror egy sima kerti égetésből Hevesben, pokoli kínokat élt át a férfi

Égési sérüléseket szenvedett egy férfi március 8-án Csányban, egy Rákóczi Ferenc úti ingatlan kertjében gyújtott tűzben. Az eset gallyak égetésével kezdődött, akkor még senki nem gondolta, hogy tetemes kár és személyi sérülés lesz a vége – írja legfrissebb számában a Katasztrófavédelmi Magazin. Települési önkormányzati rendeletek szabályozzák, így lehet ez Csány esetében is, miként lehet belterületen zöldhulladékot égetni, azonban jó tudni, hogy ez a legveszélyesebb és környezetünkre nézve is legszennyezőbb módja annak, hogy megszabaduljunk a növényi hulladéktól. Heves vármegyében ráadásul számos településen elszállítják a zöldhulladékot, de biztonságos alternatíva a komposztálás is.

Csány: rosszul sült el a kerti égetés Fotó: Berczki László tű. főtörzsőrmester / Hatvani HTP

A csányi eset álljon itt példaként

A csányi eset intő példa lehet, amiről mi is beszámoltunk, az égő gallyak tüze átterjedt a szomszéd kertjében lévő három fóliasátorra, valamint egy tizennyolc négyzetméteres melléképületre is. Kerti szerszámok, kisgépek, illetve három motorkerékpár kapott lángra. A hatvani hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval vonultak az esethez, két órán át tartó megfeszített munkával, négy vízsugárral tudták eloltani a tüzet. Nehezítette az oltást, hogy a fóliasátrakban áram volt, így először azokat feszültségmentesíteni kellett. Az anyagi károkat tetézte, hogy az ingatlan tulajdonosa megpróbálta eloltani a lángokat még a tűzoltók kiérkezése előtt, ám megsérült, első- és másodfokú égési sérülésekkel szállították kórházba a mentők.

A történtek jól mutatják, hogy kis tűzből is lehet tetemes anyagi kárral járó tűzeset. Bármilyen okból gyújtunk tüzet, a tűzgyújtás szabályait komolyan kell vennünk, felelősségteljes tűzgyújtással ugyanis megelőzhetők a károk és a sérülések.