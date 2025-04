Autóbalesetben hunyt el a fiatal kézilabdás

Elhunyt Kiss Dorottya Zsófia, az érdi kézilabdacsapat sajátnevelésű játékosa autóbalesetben. A több mint egy évtizedig klubunkat erősítő játékos 21 éves volt.

Zsófi kisiskolás korában kezdett el kézilabdázni, 2013-tól pedig már az ÉRD igazolt játékosa volt. Végigjárta a korosztályos ranglétrát, majd 2019-ben a Szabó Edina vezette csapatban debütált a hazai élvonalban. A magyar válogatottban is kifizetődött a kemény is kitartó munkája, hiszen 2022-ben ezüstérmet nyert a Szlovéniában rendezett U20-as világbajnokságon. A 2023/24-es szezon végén visszavonult a sportolástól, összesen 11 évet töltött el náluk.

A klub csendes gyertyagyújtással emlékezik néhai kézilabdázónkra 2025. április 25-én, péntek este hat órától, az Érd Aréna előtt, amelyre szeretettel várják a szurkolókat is!