Üzleti leszámolás Hevesben: célzott lövésekkel ölték meg a férfit, esélye sem volt

Az e heti tárgyalási jegyzékben szereplő perek sorában a legnagyobb tárgyi súlyú bűncselekményt, az előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettét – a Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint – T. Gy. és társai követték el. Tették ezt úgy hogy a terheltek és az áldozat egy építőipari vállalkozáson keresztül üzleti kapcsolatban álltak, de nemcsak ezt a legális tevékenységet űzték, hanem fiktív számlázzal is foglalkoztak.

Az emberölés, ha minősített eset, életfogytig tartó szabadságvesztéssel is járhat. A holtestet egy kocsi csomagtartójában találták meg

A vádirat az ügyben négy vádpontot rögzít. Ezek lényege röviden: Az I. és II. rendű vádlottak építőipari kivitelezési munkák miatt kerültek üzleti kapcsolatba a sértettel. A legális építőipari tevékenység mellett a vádlottak fiktív számlázással is igyekeztek bevételt szerezni, amely tevékenységbe a sértettet is bevonták. A fiktív számlázási tevékenység akadozása az I. és II. r. vádlottak, valamint a sértett között egyre mélyülő konfliktushelyzetet eredményezett, mindezt tovább fokozta, hogy mind a vádlottaknak, mind a sértettnek egyéb tartozásaik, folyamatos anyagi nehézségeik is voltak.