Húsz ember halt teljesen értelmetlen halált Hevesben

A rendőrségi beszámolóból kiderül, a személysérüléses közúti közlekedési balesetek okait tekintve a 2024. évben is a sebesség helytelen megválasztása volt a fő baleseti ok, ami az összbalesetek 35,5 százalékát tette ki. A második legjellemzőbb baleseti ok az elsőbbségi szabályok be nem tartása volt, ami 25,6 százalékánál volt baleseti ok. Jelentős számú közúti közlekedési baleset történt a követési távolság be nem tartása, az előzési szabályok megsértése, a kanyarodási szabályok megszegése, valamint a gyalogos szabályok megsértése miatt.