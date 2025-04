Ne már, pont húsvétkor kell ezt csinálni Gyöngyösön? Szomorú, hogy már megint kiket kaptak el

A húsvéti hosszú hétvége során a Városrendészet Gyöngyös és a Heves vármegyei rendőrség közös ellenőrzést hajtott végre, amelyhez a polgárőrség is csatlakozott. Az akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása volt, többek között kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt is előállítottak több embert is.

Kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt öt főt állítottak elő

Forrás: Városrendészet Gyöngyös / Facebook

Az intézkedések során a hatóságok összesen három közigazgatási és kilenc helyszíni bírságot szabtak ki. Emellett öt szabálysértési, valamint nyolc büntető feljelentés is született - írja a Gyöngyösi Városrendészet Facebook-oldala.

Az ellenőrzések során a hatóságok három engedély nélküli járművezetőt, három ittas, egy bódult állapotban vezetőt, illetve egy járművezetéstől eltiltott személyt szűrtek ki a forgalomból. Az akció eredményeként két körözött személyt is elfogtak, továbbá öt főt kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt előállítottak mintavételre.