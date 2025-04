Teljesen lezárták az utat Petőfibányánál, mutatjuk, mi történt

Karambolozott egy teherautó és egy furgon Petőfibánya közelében, a Rózsaszentmártoni, azaz a 2402-es úton. A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a tehergépkocsit. A járművek, amelyekből hidraulikai folyadék és motorolaj folyt az úttestre, mozgásképtelenek. Az érintett útszakaszon útzár van érvényben, az utat teljes szélességében lezárták - számolt be a balesetről a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Egy teherautó és egy furgon karambolozott Petőfibánya közelében. A fotó illusztráció.

Forrás: Illusztráció, MW

Frissítés 15:10

- Egy mikrobusz és egy teherautó ütközött Petőfibánya közelében a délutáni órákban. A kollégák most végeznek a helyszíneléssel. A helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt érvényben, de most már szabadon járható az út a szakaszon - számolt be lapunknak a karambolról Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Lázár Levente. Információnk szerint egy fő sérült meg a balesetben.