Trükkösen nyúlták le a pénzt a csalók egy civil szervezet képviseletében

Az ügyészség vádiratából kiderül: míg a II. rendű vádlott egy civil szervezet vezetője volt, az I. rendű vádlott nem volt ennél a civil szervezetnél sem annak képviselője, sem munkavállalója. Ennek ellenére közreműködött annak vezetésében, a vezetői döntések meghozatalában, bérkifizetéseket teljesített. Most költségvetési csalás a vád ellene is.

Az Egri Járási Ügyészség költségvetési csalás bűntette miatt is vádat emelt

Forrás: Czinege Melinda / Haon.hu

A költségvetési csalás bérköltség támogatásának elnyerésére irányult

A civil szervezet papír szerinti vezetője – a II. rendű vádlott – különböző munkaerő-piaci programokban 70 százalék, illetőleg 100 százalék bérköltség támogatás elnyerése céljából támogatási kérelmet nyújtott be egy államigazgatási szervezethez munkavállalók bértámogatásának elnyerése érdekében. A kérelem eredményre is vezetett, hiszen az igényelt támogatásokat elnyerte. A civil szervezet képviseletében aztán hatósági szerződést is kötött az államigazgatási szervvel további munkavállalók bértámogatására.

A történtek ott futottak "bűnügyi pályára", hogy a terhelt a munkavállalókat az említett hatósági szerződésben meghatározott összegnél alacsonyabb munkabérért, a szerződési dokumentumban meghatározottól eltérő munkarendben foglalkoztatta. És mi sem természetesebb annál – ha már a bűn útjára lépett a vádlott –, hogy az államigazgatási szerv ügyintézőit ezen tények elhallgatásával megtévesztette.