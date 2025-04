Egy kutyát és 10 birkát köröz az egri rendőrkapitányság

Nem csak emberekre ad ki körözést a rendőrség, van, hogy tárgyakat, járműveket, de állatokat is köröznek. Az egri rendőrkapitányság a police.hu szerint most éppen egy fekete szuka kutyát és 10 birkát köröz. A kutyus még 2021 májusában tűnt el, a birka csapat tavaly augusztusban. Hatvan rendőrkapitánysága 3 kutyát köröz.

Már 2021-óta körözik a kutyát Fotó: Szabadi Martina

Körözések az országban:

A baon.hu készített egy összeállítást április elején a körözött állatokról. Ahogy írják, az emberek számára is,

az állatok számára is jelentős stresszel járhat, ha eltévednek vagy eltűnnek.

A rendőrség és az állatvédelmi szervezetek az ilyen eseteket komoly intézkedésekkel kezelik, például körözéssel igyekeznek megtalálni az eltűnt állatokat, és visszajuttatni őket gazdájukhoz.

Bármilyen meglepő is lehet, de a rendőrség több eltűnt postagalambot is köröz az országban. Az egyiknek Encsen, a másiknak Budapesten veszett nyoma, már több mint egy éve keresik őket. Köröznek lovat, szarvasmarhát és juhokat is.