Baleset baleset hátán: az M3-as után a 3-as főút is elesett, több kilométeres a torlódás!

– Az M3-as autópályán, Kerekharaszt térségében az 51-es km-nél, Vásárosnamény felé korábban baleset történt, ott pályazár megszűnt, viszont a 42-es km környékén újabb baleset okoz fennakadást. Vásárosnamény felé jelentős, 15-16 km-es torlódás alakult ki, amely már az M31-es autópályáig ér vissza, és lassan oszlik fel. Akár 1,5-2 óra is lehet a plusz menetidő, érdemes a Valkó-Tura-Hatvan útvonalat választani, mivel a 3-as főút is "elesett" – számolt be róla az Útinform.

Forrás: autopalyahirek.hu

A Volán is reagált a történtekre, közleményükben hangsúlyozták, hogy Bag és Aszód között a járatok terelve, hosszabb menetidővel közlekednek.

– A Budapestről 13:45-kor Kékestetőre elindult 1045-ös vonalszámú, a Budapestről 13:45-kor Hatvanba elindult 414-es, a Budapestről 13:40-kor Salgótarjánba elindult 1020-as és a Budapestről 13:35-kor Egerbe elindult 1054-es buszjáratok 30-45 perces késéssel közlekednek. Egyéb érintett buszok Gödöllőtől terelve közlekednek. Mindkét irányban a Budapest, illetve Eger, Gyöngyös felé, felől közlekedő vonatokat ajánljuk, amelyeken elfogadják a buszjegyeket is – áll a Volán közleményében.

Délelőtt is történt egy baleset az M3-as autópályán

