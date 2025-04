„Elindult a flúgos futam” – betett az autósoknak az M3-ason történt kamionbaleset, nagy a káosz

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, balesettel kezdődött a csütörtöki nap is. Felborult egy kamion Hort közelébe az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon. Az 59-es és 60-as kilométerszelvénye között, a gyöngyösi és a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. – A 60-as km-nél megállították a forgalmat, útlezárásra kell számítani. A rendőrök a főváros irányába tartó járműveket leterelik a Gyöngyös-Nyugat csomópontnál – írta Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Baleset miatt lezárták az M3-ast, erre lehet kerülni.

Forrás: Olvasói fotó / Tietze Nándor

A M1-M0-M3 Autópálya Információ Facebook-csoportban többen hangot adtak elégedetlenségüknek és felháborodásuknak a kialakult dugók kapcsán:

– Tisztelt B kategóriások. Most hozzátok szólnék aki az M3-on kerüli a balesetet. Tudtok menni alsóbb rendű utakon is, nem kötelező a kamionokat követni. A legjobb az volt, aki a pálya felhajtójánál lévő közutas autót akarta kikerülni, azt szóltak neki, hogy tesó... Googlemaps, wazze, kicsit nem a megszokott a menet és már azt se tudja némelyik merre van előre – írta az egyik kommentelő.

– Tisztelt kamionosok… Ne használjátok a belső sávot! Tartsatok megfelelő követési távolságot, hogy néha egy személyautó is beférjen közétek. Ha baleset van se gyertek ki a belsőbe mert Ti siettek… Mindenki siet. Mindenki ideje fontos. De leginkább mindenkit várnak haza… – válaszolta egy autós.

– Kedves forgolódók! Keressetek egy bekötőutat ne a főút kellős közepén forduljatok meg, amiért a szembejövőnek satuzni kell – írta egy másik autós.

De nem csak az autópályán történt ma reggel incidens, derül ki a kommentszekcióból:

– És csak most reggel mellékúton 2 ráfutásos koccanás is volt. Ezzel is tovább lassítva az amúgy is nagy forgalmat – tette hozzá egy kommentelő.