Így működhet együtt Magyarország és Szlovákia

Folyamatban van egy határon átnyúló együttműködés előkészítése a magyar és a szlovák mentőszolgálat között. A magyar egészségügyi minisztérium hamarosan tárgyalásokat kezd a szlovák féllel, hogy hivatalosan is megállapodjanak a közös működés részleteiről. A tervet a mentőszolgálatok is támogatják, hiszen több határ menti térségben már most is jól működik az együttműködés.

​Magyarország és Szlovákia között új szintre léphet az egészségügyi együttműködés: a két ország kormánya hamarosan keretmegállapodást köthet a határon átnyúló sürgősségi mentőszolgálatok közös működéséről. A cél, hogy a határ menti régiókban élők gyorsabban és hatékonyabban juthassanak sürgősségi ellátáshoz, függetlenül attól, melyik ország területén tartózkodnak.​ Megállapodás születhet a magyar és a szlovák mentőszolgálatok együttműködéséről.

Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében Orbán Viktor miniszterelnök felhatalmazta a belügyminisztert, hogy kijelölje a tárgyalásokon részt vevő személyeket, és aláírja a megállapodás szövegtervezetét. A végleges keretmegállapodást a kormány hagyja majd jóvá. A tervezett együttműködés lehetővé tenné, hogy a mentők sürgősségi esetekben a másik ország területén is beavatkozhassanak, és a pácienst a legközelebbi, legmegfelelőbb egészségügyi intézménybe szállíthassák, függetlenül attól, hogy az melyik országban található. A mentőszolgálatok közötti együttműködés kiemelten fontos lehet a sürgős helyzetekben A szlovák egészségügyi minisztérium szerint a határon átnyúló együttműködés különösen fontos lehet tömeges sérülésekkel járó eseteknél vagy sürgős betegszállításoknál, amikor a gyors beavatkozás életmentő lehet - írta meg a parameter.sk. A két ország közötti szorosabb együttműködés nemcsak az egészségügyi ellátás színvonalát emelheti, hanem hozzájárulhat a határ menti régiók lakóinak biztonságérzetéhez is.​ A tárgyalások megkezdése és a keretmegállapodás aláírása fontos lépés a magyar és szlovák egészségügyi rendszerek közötti együttműködés elmélyítése felé. Heves vármegyét is segítheti a megállapodás Heves vármegye északi települései is jól járnak az együttműködéssel, ugyanis a szlovák mentők szükséges esetben sürgősségi ellátást nyújthatnak az ott lakóknak. Ahogy a hétvégén beszámoltunk róla, autó és vonat karambolozott Poroszlón:

