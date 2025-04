Már a vármegyei tűzoltókat is segítheti a mesterséges intelligencia

A város hivatásos tűzoltó-parancsnokságán tartotta meg a katasztrófavédelmi igazgatóságok tűzoltósági főfelügyelőinek első féléves továbbképzését az országos tűzoltósági főfelügyelőség. Az április 8-i szakmai napot Fülep Zoltán tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő nyitotta meg - számolt be róla a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóközleményében. A továbbképzésen szóba került a mesterséges intelligencia és a drónok használata is.

Mesterséges Intelligencia a Tűzvédelemben: Továbbképzés a gyöngyösi Tűzoltó-parancsnokságon

A bevezetőt követően Vagner Ferenc tű. alezredes, a BM OKF Ellenőrzési Szolgálat Mobil Ellenőrzési Osztály vezetője a szakterületi ellenőrzések tapasztalatairól tartott előadást, majd Nagy Péter tű. alezredes, a BM OKF tűzoltósági főosztályának munkatársa a tűzvizsgálati szakterület aktuális kérdéseit ismertette. A főosztály másik munkatársa, Korbely László tű. őrnagy a létesítményi tűzoltóságokkal kapcsolatos feladatokat vázolta fel a továbbképzés résztvevői számára.

Fontos szerepet kap a mesterséges intelligencia is

His Imre tű. alezredes, a BM OKF informatikai főosztályának megbízott vezetője három témakörben is tájékoztatót tartott. Elsőként az idei év kiemelt informatikai fejlesztéseiről számolt be, majd a mesterséges intelligencia rendvédelem területén történő használatának, illetve a drónok alkalmazásának a lehetőségeit mutatta be.

A továbbképzés zárásaként Fülep Zoltán értékelte 2024 mentő tűzvédelmi tevékenységét, amelyet a szakterület aktuális kérdéseit érintő konzultáció követett.