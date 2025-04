Csonttöréssel zárult a mátrai motoros baleset

Feltételes felfüggesztés a garázda lányoknak

A 2017-ben megalkotott Be. a korábbi büntetőeljárási kódexben szereplő vádemelés elhalasztása nevű jogintézményt felváltotta a feltételes ügyészi felfüggesztés. Mindkettő esetében a lényeg, hogy a bűnösség kimondása nélkül, a vádemeléssel fenyegetettséggel igyekszik a hatóság elérni a büntetés célját. A ma hatályos Be. a 416. paragrafusában szabályozza ezt a kérdéskört. A vádhatóság felfüggesztheti a procedúrát, ha annak megszüntetése várható, mert a gyanúsított az elvárt módon viselkedik a jövőben. Feltételeket is szab a jogforrás. Ezt alkalmazhatja az ügyészség, ha a Büntető törvénykönyv három-, illetve különös méltánylást érdemlő esetben ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetés kiszabását rendeli az adott bűntényre. Akkor is, ha a gyanúsított magatartásának kedvező változása várható. Ilyenkor a deliktum jellegét, az elkövetés módját, a terhelt személyét mérlegeli a vádhatóság. Nem rendelhető el a feltételes ügyészi felfüggesztés, ha a gyanúsított többszörös visszaeső, bűnszervezet tagja, a tettével valaki halálát idézte elő, s más szándékos deliktum büntetésének próbaideje alatt valósította meg az újabb bűntényt.

Csoportos garázdaság miatt indult eljárás

S íme egy példa: utcai csetepaté ügyében járt el a Hevesi Járási Ügyészség 2022-ben. Egy este Heves városában a terheltek a közterületen társalogtak, amikor észrevették az otthonába igyekvő haragosukat. A gyanútlan nő a kereszteződéshez ért, ekkor a legifjabb lány rátámadt, nekilökte a kerítésnek, ököllel az arcába vágott. Utána a testvéreivel hárman a hajánál fogva rángatták az áldozatot. Három év börtönnel is büntethető csoportos garázdaság miatt indult ellenük eljárás. Ám a vádhatóság nem tartotta szükségesnek ilyen szankció kiszabását, mivel a támadók a tettüket megbánták, s úgy ítélte meg, a feltételes ügyészi felfüggesztéstől magatartásuk kedvező változása várható a jövőben. Pártfogó felügyeletet is elrendelt az ügyben.