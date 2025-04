Halálos motorbaleset - ez is lehet az oka sok tragédiának

Szerdán este Győrben közlekedési balesetben elhunyt Varga Ákos motorversenyző, az első magyar, aki végigmotorozta a Dakar Rally-t. A rendőrség közlése szerint a motoros baleset amiatt következett be, mert egy autós sávváltás közben – vélhetően figyelmetlensége miatt – a motorkerékpárosnak ütközött, és őt nekilökte egy oszlopnak.

Halálos motoros baleset - ez is lehet az oka sok tragédiának

Forrás: Kisalföld

A szép idővel érkező húsvéti ünnep megyénkbe is sok motorost előcsal, akikre figyelnie kellene az autósoknak és persze saját magukra is vigyázniuk kell, hogy elkerüljék a baleseteket. Nem csak a Mátra, hanem a Bükk kanyargós útjait is róják a kétkerekűekkel. Csőgér Bálint, Nagyvisnyó polgármestere is tapasztalt motoros. Szerinte két fő okból történnek balesetek: egyrészt sok motorosnál hiányzik a rutin, nem ismerik kellőképpen a gépet, gyorsan tudnak menni, de lassan nem. A rendőrség és civil szervezetek korábban szerveztek képzéseket a motorosoknak, amelyeken értékes tapasztalatot lehetett szerezni. Másrészt a biztonságos közlekedéshez szükséges volna, hogy az autósok használják a visszapillantó tükreiket, de vannak, akik nem teszik. Pedig fél percenként pásztázniuk kellene, hogy tudják, mi történik mögöttük a forgalomban.

Kanyarodás miatt sokszor történnek motoros balesetek

- Többször is elém kanyarodtak már, ezért amikor látom, hogy balra bekötőút lesz, nem is kezdek előzésbe, ugyanis az autósok nem tartják be az irányjelzés, lassítás, kanyarodás helyes sorrendjét. Előbb fékeznek, majd indexelnek és kanyarodnak is – osztotta meg tapasztalatait Csőgér Bálint.

Kiemelte, kétsávos városi útszakaszokon is előfordul, hogy az autósok nem tekintenek bele a tükreikbe, ez a hiba előfordul a piros lámpáknál megálló autóknál is, akik nem húzódnak le a sávok széleire. Csőgér Bálint még egy, a motorosokra veszélyes hibáit is megemlített, hiszen az is baleseti veszélyforrás, amikor egy alsóbbrendű útról érkező autóvezető alulbecsüli az érkező motoros sebességét, és kikanyarodik elő a magasabb rendű útra. Az ilyen eseteknek az lehet a vége, hogy a védtelen motoros az autóba csapódik.