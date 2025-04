Egyre kevesebb az eszetlen motoros manőver Hevesben

A rendőrök is adnak tippeket

A motoros szezon kezdete előtt hasznos biztonsági tippeket osztott meg a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebook oldalán. Minden esetben ellenőrizni kell a motoros szezon előtt:

a rugóstagokat, a teleszkópokat,

a kormány- és fékberendezéseket,

a világítóberendezéseket,

az akkumulátor töltöttségét,

a gumiabroncsok állapotát.

Az olajcsere minden szezon kezdetekor ajánlott.

Végül, de nem utolsó sorban, mikor már a motorunkat előkészítettük a használatra, nem árt önmagunkat is felkészíteni az újabb kalandokra. Pár hónapos kihagyás után még az edzett, több éve motorozóknak is eltompulhatnak a reflexei, így azokat szintén be kell járatni. Még az első út előtt fontos ellenőrizni a meglévő biztonsági felszereléseket is. A bukósisak esetében a sértetlen és rendszeresen tisztított, karbantartott sisak meghálálja a gondos kezeket, ám egy esetleges baleset után mindenképpen szükséges ellenőrizni, hogy megfelelően el tudja-e még látni a védelmünket. Hasonló gondoskodásra van szükség a védőkabát és nadrág, a motoros lábbelik, illetve a kesztyűk és különböző protektorok esetében is.

A rendőrség egyébként épp a hétvégén tartott Motoros Vezetéstechnikai Nyílt Napot. A motoros szezon kezdete alkalmából április 12-én, az egri rutinpályáján ismételten megrendezték a napot, amin két turnusban összesen 50 motoros vett részt. Az előzetes regisztráció során jelentkezők egy feladatlap megoldásával frissíthették fel KRESZ elméleti tudásukat, motoros esősegélynyújtási fogásokat sajátíthattak el, illetve a főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztály motoros járőrei koordinálásával vezetéstechnikai feladatokat gyakorolhattak.

Sajnos a tippek, tanácsok ellenére, mégis történnek balesetek.

Az előző szezonban több motoros baleset is történt vármegyénkben, nem egyszer halálos végkimenetellel. Tavaly augusztusban egy motoros métereket repült a 24-esen, mentőhelikopter is érkezett hozzá, de már nem tudtak rajta segíteni.