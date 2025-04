Egy pillanatig nem voltak résen, oda is lett 10 millió Hevesben

Sajnos, termékek online rendelése kapcsán is akadtak problémák. Még mindig sokan részesítik előnyben az előre utalás lehetőségét, ami nagy veszélyt rejt. Többen is pórul jártak azzal, hogy rendelésüket előre kifizették, és vagy nem kaptak semmit, vagy nem azt kapták, amit szerettek volna.

– Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek az online térben, ne váljanak csalók áldozatává – figyelmeztetnek. Nem az első eset, s nem is a második, hogy hasonló esetről írunk. Legutóbb március végén számoltunk be arról, egy nő sms-e 300 ezer forintba került.

Küzdenek az online csalások ellen

A rendőrök időről időre különböző módokon figyelmeztetnek. Legutóbb a Kiberzsúr elnevezésű programjukról mi is írtunk. Soltész Bálint a főkapitányság sajtószóvivője akkor elmondta, azért is nagyon fontos, a bűnmegelőzés munkája, mert a csalók rendkívül naprakészek, évről-évre, hónapról-hónapra új módszerekkel próbálkoznak. Ha valaminek már széles körben híre ment, váltanak. Mostanában nem csak a netes vásárlókat, az eladókat is célba vették. Ál fizetési felszólítások után most ál-csomagküldőszolgálat linkjével, QR kóddal csalják ki a bankkártyaadatokat. Arra kérnek mindenkit, legyenek figyelmesek és gyanakvók, ha kétes történetet hallanak, illetve nagyon gondolják meg mit, honnan rendelnek.