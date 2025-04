Óriási szemétdomb égett, szerencse, hogy a szomszéd háza megmenekült (videóval)

Udvaron felhalmozott szemét gyulladt ki vasárnap délután Mezőkövesden, a Salamon utcában. A tüzet a mezőkövesdi lánglovagok oltották el, de már belekapott a nem lakott ház tetőszerkezetébe is. A szomszédok szerencséjére a szél nem feléjük vitte a lángokat, így a lakott ház megúszta. A városban az utóbbi években több nem lakott ingatlan udvarát is telehordták szeméttel, amelyet az önkormányzat nem, csak a tulajdonos vitethetne el. Ha ki is takarítják, hamarosan újabb hulladékhalmot hordanak oda, amely közegészségügyileg és tűz szempontjából is veszélyes. A város a megüresedő házakat, ha eladóak, megvásárolja és lebontatja, a portákat rendbe teszi, emellett bírságolni tud, de a be nem hajtható büntetés nem váltható elzárásra.

Nagy mennyiségű szemetet hordtak az udvarra, az égő hulladék veszélyeztette a házakat