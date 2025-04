A biztonság olyan, mint a levegő: ha elfogy, észrevesszük

Megtartotta idei közgyűlését a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség szombaton. A Verpeléten tartott eseményen részt vett Farkas Sándor, Verpelét polgármestere, dr. Nagy Péter ügyvéd, Völgyi Ferenc, a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke, Varga Balázs elnökhelyettes, Szabó Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, Ignácz Balázs Heves vármegyei főispán, Szabó Attila r. alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője, és Pelyhe Gábor r. alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési szolgálat vezetője.

Forrás: Elek Andrea/Heol.hu

A közgyűlés előtt egy perc néma csenddel emlékeztek meg az utóbbi időben elhunyt polgárőrökről, majd Varga Balázs elnökhelyettes köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta a közgyűlést.

Farkas Sándor polgármester is köszöntötte a résztvevőket. Megköszönte a polgárőrök társadalmi munkáját, azt, amit a közbiztonság érdekében tesznek. Elmondta, hogy Verpeléten nagy segítséget jelentenek, jelenlétükkel csökkentik a bűnelkövetések számát.

Völgyi Ferenc elnök elmondta, hogy 5 egyesülettel bővült a vármegyei szövetség és egy 6. felvétele van folyamatban. Jelenleg 104 egyesület van a szövetségben. Az elmúlt évben a vármegyei polgárőrök 260 ezer szolgálati órát teljesítettek, ami 20 ezerrel több, mint tavaly.

– A rendvédelmi szervekkel közös szolgálat tekintetében 90 ezer órát teljesítettek, a rendőrséggel pedig 49300-at. Azt nem lehet számon tartani, hogy a jelenlétünkkel mennyi bűncselekményt előzünk meg, mivel azok nem történnek meg – mondta.

Kiemelte, hogy tavaly elszaporodtak a kistelepüléseken is a droggal kapcsolatos tevékenységek.

Az idei évet a polgárőrség a gyermekvédelem évének jelölte ki, de az új törvénynek megfelelően a drogterjesztéssel is kell foglalkoznunk. Egy drogprevenciós program készül, amelyben meg kell határozni, hogy miben segítsük a rendőrség munkáját

– ismertette.

Völgyi Ferenc megemlítette, hogy az egyesületek eszközökkel való ellátottsága rendben van, ahol pedig hiányosságok vannak, ott is folyamatban a megoldás. Felhívta a figyelmet a pályázati lehetőségekre is. Ígérte, hogy mindet megtesznek, hogy az egyesületeket ellássák a szükséges dolgokkal. Felsorolta az idei évben tervezett rendezvényeket is.