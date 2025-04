Ide jutottunk: még a tepsit is kilopták a halottak alól egy faluban

Szokatlan látvány, amikor egy temetőben jelennek meg a rendőrök, helyszínelnek a ravatalozónál. Ez történt Tarnabodon is múlt csütörtökön, április 10-én. Ez tűnt fel a helyieknek, akik jelezték ezt szerkesztőségünknek. Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdésünkre megerősítette: a ravatalozóba törtek be az ablakot benyomva április 9-én. A betörést követően nem sokkal meg is lett az elkövető.

Ravatalozóba törtek be Tarnabodon

Forrás: Google Maps

Azt nem tudjuk, milyen zsákmányra számított a kegyeletet lábbal tipró elkövető, de azt igen, végül mit vitt magával a fényes nappal végrehajtott akciója során. Soltész Bálint elmondta, hogy gyertyatartók, a ravatalozó hűtőkompresszorának alkatrészei, csatornák és a holttestek szállításánál, tárolásánál használt tepsi tűnt el a temetői épületből. A rendőrök gyorsan a temető ravatalozóját fosztogató elkövető nyomára akadtak. Nem volt már ismeretlen az egyenruhások előtt, hiszen a 24 éves tarnabodi férfit többször is el kellett már számoltatni vagyon elleni bűncselekmények miatt.

A ravatalozó kifosztásakor eltűnt tárgyakat lefoglalták

– Az eltulajdonított ravatalozói berendezés hiánytalanul meglett, kollégáink lefoglalták azokat, miután a férfi bevallotta, már tovább is értéksített mindent – mondta el Soltész Bálint. Hozzátette azt is, hogy a beismerésben lévő tarnabodi férfi előzetes letartóztatását kezdeményezte a rendőrség, s azt április 12-én, szombaton a bíróság el is rendelte.