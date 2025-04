Több lesz a rendőr Eger utcáin – ezen dolgozik a hatóság és az önkormányzat

Csütörtökön írta alá dr. Mecser Tamás rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány, Vágner Ákos polgármester és Eger rendőrkapitánya, Kovács József azt az együttműködési megállapodást, melynek eredményeképp néhány napon belül 20 millió forint támogatással segíti Eger önkormányzata a rendőrséget. A hatóság a normál rendőri jelenléten felüli létszám biztosításához használja fel az összeget.

Kovács József, Vágner Ákos, Mecser Tamás aláírták a rendőrség és az önkormányzat közötti megállapodást Fotó: Szabadi Martina Laura

– 2025 a közbiztonság éve városunkban, jelentettük be korábban a célt, melyet a lakossági visszajelzések nyomán határoztunk meg. A városban élők biztonságérzetének javítása érdekében már több intézkedés is megvalósult: együttműködés a polgárőrséggel, a közterület-felügyelet önálló irodává vált, s hamarosan megvalósulhat a létszám bővítése is: reményeink szerint a jelenlegi 5 ember helyett 8-10 közterület-felügyelőnk lesz – idézte fel Vágner Ákos. Hozzátette, ebbe a sorba illeszkedik az is, hogy az előző közgyűlés jó gyakorlatát megtartva idén is 20 millió forintot különítettek el a költségvetésben a rendőrség támogatására.