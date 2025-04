Két ember lett gyilkosság áldozata Hevesben

Elkészítette beszámolóját 2024-es tevékenységéről a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Heves Vármegyei Önkormányzat közgyűlése soros ülésén fogadta el, erről itt írtunk, mi pedig részleteiben is megnéztük ezt, a rendőrség beszámolóját. A tájékoztató szerint a vármegye bűnügyi és közbiztonsági helyzete a 2024-ben is szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott maradt. Heves vármegyében az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények száma a 2024-ben az elmúlt 15 évet figyelembe véve csökkenő tendenciát mutat. A 2010-es adatokhoz képest 24,6 százalékkal csökkent, míg a 2023-hez képest 36 százalékkal, 5851-ről 7958-ra emelkedett a bűncselekmények száma. A bűncselekmény számok ilyen mértékű emelkedését egy szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás vétségének elkövetése miatt indított két büntetőeljárás okozta, amelynek során 1647 bűncselekményt regisztráltak. Az is kiderült, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2024-ben a 2023-hoz képest 2,8 százalékkal, 1476-ról 1518-ra emelkedett.

A Heves vámegyei rendőrség vezetője, dr. Mecser Tamás számolt be a közgyűlésnek a tavalyi számokról Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Kiemelten kezelt bűncselekmények

Tavaly 2023-hoz viszonyítva a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 45,8 százalékkal emelkedett, ami 5826 regisztrált bűncselekményt jelent.

Csökkent:

az emberölés száma 7-ről 2-re;

a testi sértés száma 194-ről 180-ra;

a garázdaság száma 299-ről 247-re;

a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma – terjesztői magatartás tekintetében – 10-ről 7-re.

Emelkedett

a súlyos testi sértés bűncselekmények száma 82-ről 85-re;

az embercsempészés 6-ról 11-re;

a lopás száma 2627-ről 3989-re, ezen belül a lakásbetörések száma 347-ről 479-re;

a rablás 32-ről 36-ra;

a rongálás 161-ről 196-ra;

a csalás 514-ről 954-re;

a jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma 46-ról 66-ra.

Az online elkövetett csalás bűncselekmények száma 401-ről 861-re, 114,7 százalékkal emelkedett, ami a regisztrált bűncselekmények számában is megmutatkozik. Az online tér felhasználásával elkövetett csalások száma az elmúlt években jelentősen emelkedett. Ezen a területen továbbra is gyakoriak voltak a pénzintézetek nevében elkövetett, távoli hozzáférést biztosító alkalmazás – jellemzően Anydesk – használatával megvalósított csalások, valamint az úgynevezett „Foxpost” csalások. A korábbi évek emelkedő tendenciájára reagálva az ORFK a MÁTRIX projekt keretei között felállította a területi szerveknél az úgynevezett kiber nyomozócsoportokat, melyek önálló nyomozási munkavégzésük mellett szakirányítási tevékenységgel, oktatásokkal, technikai segítségnyújtással, egyes esetekben a nyomozásokban történő személyes részvétellel segítik a rendőrkapitányságok tevékenységét.